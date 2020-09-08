8 сентября на станциях метро Киева образовались огромные очереди. В Киевском метрополитене ситуацию объяснили сбоем в работе автоматики.

По информации киевлян, около 11.00 на станции метро Лукьяновская возле терминалов и касс выстроились очереди, пассажиров призывали воспользоваться наземным общественным транспортом.

Столпотворения были и на станциях метро Черниговская и Вокзальная. Киевляне не могли воспользоваться разовым билетом или оплатить проезд карточкой.

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В Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию.

— Из-за посадки напряжения в сети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена, — отметили в пресс-службе метрополитена.

Сейчас работа метро возобновлена в обычном режиме.

Электронный билет в Киеве

С 1 июля в Киеве заработала система оплаты проезда в общественном транспорте с помощью электронного билета.

Купить электронный билет для проезда в метро можно в мобильном приложении и в Т-киосках.

Пока оплатить проезд в общественном транспорте можно и бесконтактной банковской картой или картой метро, но только до 31 марта 2021 года.

Источник: Киевский метрополитен, dtp.kiev.ua