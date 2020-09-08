Запорожская корпорация Мотор-Сич, которая производит авиамоторы и которой нет равных на постсоветском пространстве, оказалась в центре геополитических разборок между Китаем и Америкой. Госсекретарь США на днях даже звонил президенту Владимиру Зеленскому. Майк Помпео выразил обеспокоенность Америки по поводу вредоносных инвестиций КНР в Украине. Ведь получив доступ к технологиям, которыми обладает Мотор-Сич, Пекин еще больше усилит свой военный потенциал.

Ранее еще до войны на Донбассе, запорожская компания сотрудничала с Россией. Однако по понятным причинам это перестали делать. Тогда за сотрудничество с Мотор-Сич боролись американские и китайские предприятия. Предпочтение было отдано вторым. Какие угрозы может нести это соглашение для Украины и какие последствия может иметь глобально?

Эксперты отмечают, что Китай не столько заинтересован в развитии технологий индустрий других стран, сколько в получении патентов идей возможностей для развития собственных производств, поэтому скупает технологические компании по всему миру.

К тому же, это соглашение не считают таким простым и прозрачным. Тем более, что ранее президента Мотор-Сичи Вячеслава Богуслаева подозревали в сотрудничестве с Россией. На этот раз тоже может быть замешана коррупция, да и за китайскими фирмами могут стоять российские.

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Учитывая все факторы, соглашение о покупке Мотор-Сичи пока заблокировали проверкой Антимонопольного комитета. В ответ на это китайская компания пригрозила иском в международный арбитраж и оценила свои убытки в $3,5 млрд.

Поэтому положению Украины перед выборами президента США не позавидуешь. Киев становится полем битвы в экономической войне двух сверхдержав – Китая и США.

Также китайские инвесторы обещали, что готовы передать Украине 25% акций завода и право вето.