7 сентября умер украинский диктор Николай Козий, который озвучил телесериалы Альф и Коломбо. Его считали одним из лучших украинских дикторов.
Радиоведущего и актера дубляжа не стало на 79 году жизни.
— Голос эпохи. Светлая память, Маэстро, — написал в Facebook генеральный продюсер UA: Украинский радио Дмитрий Хоркин.
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Биография
Николай Козий родился 19 июня 1941 года.
В 1980-х годах озвучивал программы Украинского радио для школьников.
С середины 1990-х работал как радиоведущий утренней новостной программы.
Помимо Альфа и Коломбо, озвучивал также фильмы Король Говорит и Ноев Ковчег, мультфильм Трансформеры и Паровоз Томас и его друзья.
Смерть Бориса Патона
19 августа стало известно о смерти еще одной украинской легенды — ученого Бориса Патона.
Похоронили ученого в Киеве 22 августа.
Источник: Дмитрий Хоркин