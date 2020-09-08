7 сентября умер украинский диктор Николай Козий, который озвучил телесериалы Альф и Коломбо. Его считали одним из лучших украинских дикторов.

Радиоведущего и актера дубляжа не стало на 79 году жизни.

— Голос эпохи. Светлая память, Маэстро, — написал в Facebook генеральный продюсер UA: Украинский радио Дмитрий Хоркин.

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Биография

Николай Козий родился 19 июня 1941 года.

В 1980-х годах озвучивал программы Украинского радио для школьников.

С середины 1990-х работал как радиоведущий утренней новостной программы.

Помимо Альфа и Коломбо, озвучивал также фильмы Король Говорит и Ноев Ковчег, мультфильм Трансформеры и Паровоз Томас и его друзья.

Смерть Бориса Патона

19 августа стало известно о смерти еще одной украинской легенды — ученого Бориса Патона.

Патон умер на 102 году жизни.

Похоронили ученого в Киеве 22 августа.

Источник: Дмитрий Хоркин