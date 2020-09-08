Во время “перемирия” боевики 908 раз нарушили режим тишины — Верещук

Во время “перемирия” на Донбассе было зафиксировано 908 нарушений режима прекращения тишины.

Об этом сообщила народный депутат, фракция партии Слуга народа Ирина Верещук в эфире программы Свобода слова на ICTV и указала на необходимость созыва срочного заседания СНБО в связи с новыми провокациями, вследствие которых за два дня погибли четверо украинских военнослужащих.

— Я думаю, люди, которые сейчас привлечены к процессу мирного урегулирования, я сейчас говорю о представителях ТКГ, те люди, которые имеют больше информации, которая на сегодня закрыта, в публичном доступе ее нет, должны все-таки принять решение, а мы как политики должны его оценить, — объяснила народный депутат.

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Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.