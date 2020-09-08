Погода на 8 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

8 сентября жара сохранится только на юге и востоке Украины. Местами на территории страны пройдут дожди.

В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +22°.

В Чернигове ожидаются осадки, температура воздуха ночью +14°, днем +21°.

В Виннице без осадков, температура воздуха +13°…+25°.

В Луцке ночью +11°, днем +21°, переменная облачность.

В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +23°.

В Ужгороде 8 сентября +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +11°, днем +21°. Ночью ожидается дождь.

Во Львове во вторник без осадков, ночью +9°, днем +20°.

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Жара вернется

Согласно прогнозу погоды на неделю, жара снова вернется в Украину 11 сентября.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +29°.