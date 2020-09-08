Это насильственное выдворение: Геращенко о выезде оппозиционеров из Беларуси

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не по своей воле уехали из Беларуси. Это было выдворение из страны.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу.

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Также Антон Геращенко отметил, что Мария Колесникова осталась на территории Республики Беларусь и добавил, что всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко.

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Украину 8 сентября. По информации Госпогранслужбы, они проходят необходимый контроль на границе.

Также в ведомстве опровергли информацию о том, что Мария Колесникова пересекала украинскую границу.

В то же время 7 сентября очевидцы сообщали, что ее похитили в центре Минска.