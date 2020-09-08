В Ивано-Франкивськой области женщину оштрафовали за ложную информацию о Covid-19

В Яремче Ивано-Франковской области суд оштрафовал женщину за распространение неправдивой информации относительно коронавируса.

Согласно документу, который размещен в Едином государственном реестре судебных решений, женщина на персональной странице в социальной сети Facebook распространила сообщение под названием В Украине американская вакцина от Covid-19 убила пятерых человек.

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Кроме этого, там отмечается, что эта информация не соответствует действительности и может вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка.

Обвиняемая признала свою вину и отметила, что распространила данные не предоставив оценке их содержание.

Женщину привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 10 необлагаемых минимумов, а именно 170 грн. Кроме того, обвиняемая должна выплатить судебный сбор в размере 420 грн.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 сентября в Украине зафиксировано 2 411 новых случаев коронавируса. В общем больных на Covid-19 насчитывается 140 479.

Наибольшее количество пациентов наблюдается во Львовской области (16 073), Киеве (15 511), Черновицкой области (11 431) и Харьковской (11 202).

Источник: Единый государственный реестр судебных решений