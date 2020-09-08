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Факты / Украина / Общество

В Украине уже 140 тыс. cлучаев Covid-19, за сутки 2 411

В Украины 8 сентября продолжают фиксировать рост случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 2 411 новых случаев Covid-19.

С начала пандемии зафиксировано 140 479 больных коронавирусом.

Растет и смертность — за сутки умерло 57 украинцев, излечилось 940 человек.

Среди антилидеров город Киев (+235), Харьковская область (+230) и Одесская область (+196).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус по регионам

  • Винницкая обл — 4 450 (+44);
  • Волынская обл — 5 943 (+60);
  • Днепропетровская обл — 2 843 (+76);
  • Донецкая обл — 1 675 (+45);
  • Житомирская обл — 3 812 (+66);
  • Закарпатская обл — 8 180 (+89);
  • Запорожская обл — 1 981 (+50);
  • Ивано-Франковская обл — 10 508 (+160);
  • Кировоградская обл — 867 (+9);
  • Киев — 15 511 (+235);
  • Киевская обл — 6 370 (+92);
  • Львовская обл — 16 073 (+192);
  • Луганская обл — 448 (+14);
  • Николаевская обл — 1 690 (+25);
  • Одесская обл — 8 721 (+196);
  • Полтавская обл — 997 (24);
  • Ровенская обл — 9 860 (+98);
  • Сумская обл — 2 070 (+107);
  • Тернопольская обл — 7 580 (+190);
  • Харьковская обл — 11 202 (+230);
  • Херсонская обл — 518 (+18);
  • Хмельницкая обл — 3 253 (+58);
  • Черновицкая обл — 11 431 (+159);
  • Черкасская обл — 2 046 (+96);
  • Черниговская обл — 2 450 (+78).

Коронавирус в Украине на 8 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Львов — 18.32%
  • Киев — 17.85%
  • Черновцы — 16.56%
  • Ужгород — 15.89%
  • Ивано-Франковск — 15.38%.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 8 сентября обнаружили в 2174 украинцев. С начала пандемии, зафиксировали 138 068 Covid-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 197 757 подозрений на Covid-19.

За сутки, от осложнений вызванных коронавирусом, умер 31 человек. Выздоровело 379 человек.

Среди антилидеров — Киев (+244), Львовская область (+186) и Ивано-Франковская область (+161).

Источник: СНБО

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