Коронавирус в Украине на 8 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украины 8 сентября продолжают фиксировать рост случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 2 411 новых случаев Covid-19.
С начала пандемии зафиксировано 140 479 больных коронавирусом.
Растет и смертность — за сутки умерло 57 украинцев, излечилось 940 человек.
Среди антилидеров город Киев (+235), Харьковская область (+230) и Одесская область (+196).
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Коронавирус по регионам
- Винницкая обл — 4 450 (+44);
- Волынская обл — 5 943 (+60);
- Днепропетровская обл — 2 843 (+76);
- Донецкая обл — 1 675 (+45);
- Житомирская обл — 3 812 (+66);
- Закарпатская обл — 8 180 (+89);
- Запорожская обл — 1 981 (+50);
- Ивано-Франковская обл — 10 508 (+160);
- Кировоградская обл — 867 (+9);
- Киев — 15 511 (+235);
- Киевская обл — 6 370 (+92);
- Львовская обл — 16 073 (+192);
- Луганская обл — 448 (+14);
- Николаевская обл — 1 690 (+25);
- Одесская обл — 8 721 (+196);
- Полтавская обл — 997 (24);
- Ровенская обл — 9 860 (+98);
- Сумская обл — 2 070 (+107);
- Тернопольская обл — 7 580 (+190);
- Харьковская обл — 11 202 (+230);
- Херсонская обл — 518 (+18);
- Хмельницкая обл — 3 253 (+58);
- Черновицкая обл — 11 431 (+159);
- Черкасская обл — 2 046 (+96);
- Черниговская обл — 2 450 (+78).
Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Львов — 18.32%
- Киев — 17.85%
- Черновцы — 16.56%
- Ужгород — 15.89%
- Ивано-Франковск — 15.38%.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 8 сентября обнаружили в 2174 украинцев. С начала пандемии, зафиксировали 138 068 Covid-19.
С начала пандемии в Украине зафиксировано 197 757 подозрений на Covid-19.
За сутки, от осложнений вызванных коронавирусом, умер 31 человек. Выздоровело 379 человек.
Среди антилидеров — Киев (+244), Львовская область (+186) и Ивано-Франковская область (+161).