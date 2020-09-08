Коронавирус в Украине на 8 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украины 8 сентября продолжают фиксировать рост случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 2 411 новых случаев Covid-19.

С начала пандемии зафиксировано 140 479 больных коронавирусом.

Растет и смертность — за сутки умерло 57 украинцев, излечилось 940 человек.

Среди антилидеров город Киев (+235), Харьковская область (+230) и Одесская область (+196).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус по регионам

Винницкая обл — 4 450 (+44);

Волынская обл — 5 943 (+60);

Днепропетровская обл — 2 843 (+76);

Донецкая обл — 1 675 (+45);

Житомирская обл — 3 812 (+66);

Закарпатская обл — 8 180 (+89);

Запорожская обл — 1 981 (+50);

Ивано-Франковская обл — 10 508 (+160);

Кировоградская обл — 867 (+9);

Киев — 15 511 (+235);

Киевская обл — 6 370 (+92);

Львовская обл — 16 073 (+192);

Луганская обл — 448 (+14);

Николаевская обл — 1 690 (+25);

Одесская обл — 8 721 (+196);

Полтавская обл — 997 (24);

Ровенская обл — 9 860 (+98);

Сумская обл — 2 070 (+107);

Тернопольская обл — 7 580 (+190);

Харьковская обл — 11 202 (+230);

Херсонская обл — 518 (+18);

Хмельницкая обл — 3 253 (+58);

Черновицкая обл — 11 431 (+159);

Черкасская обл — 2 046 (+96);

Черниговская обл — 2 450 (+78).

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Львов — 18.32%

Киев — 17.85%

Черновцы — 16.56%

Ужгород — 15.89%

Ивано-Франковск — 15.38%.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 8 сентября обнаружили в 2174 украинцев. С начала пандемии, зафиксировали 138 068 Covid-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 197 757 подозрений на Covid-19.

За сутки, от осложнений вызванных коронавирусом, умер 31 человек. Выздоровело 379 человек.

Среди антилидеров — Киев (+244), Львовская область (+186) и Ивано-Франковская область (+161).