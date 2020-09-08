PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Умани откроют госпиталь для хасидов с коронавирусом

Для паломников с положительным результатом теста на коронавирус в Умани откроют отдельный госпиталь, для контактных лиц будет действовать изолятор.

С такой инициативой выступили представители благотворительного фонда имени Раби Нахмана.

В Умани откроют госпиталь для хасидов с коронавирусом

Читайте: В Умани установят карантинные пункты в местах паломничества хасидов

Место и все подробности функционирования госпиталя и изолятора будут дополнительно согласованы с местными властями и Госпотребслужбой области.

Кроме этого, будет осуществляться контроль за соблюдением хасидами противоэпидемических мер на могильном комплексе цадика Нахмана и в синагогах Умани.

В начале сентября коронавирус обнаружили в шести хасидов в Умани, однако в больнице города коек для пациентов оказалось недостаточно.

Тогда мэр города Александр Цебрий призвал всех паломников проходить обязательное тестирование на коронавирус.

По состоянию на 8 сентября все шестеро больных хасидов находятся на самоизоляции в одном из местных отелей, у всех — легкая форма течения болезни.

Источник: ГУ Госпотребслужбы в Черкасской области

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка