В Умани откроют госпиталь для хасидов с коронавирусом

Для паломников с положительным результатом теста на коронавирус в Умани откроют отдельный госпиталь, для контактных лиц будет действовать изолятор.

С такой инициативой выступили представители благотворительного фонда имени Раби Нахмана.

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Место и все подробности функционирования госпиталя и изолятора будут дополнительно согласованы с местными властями и Госпотребслужбой области.

Кроме этого, будет осуществляться контроль за соблюдением хасидами противоэпидемических мер на могильном комплексе цадика Нахмана и в синагогах Умани.

В начале сентября коронавирус обнаружили в шести хасидов в Умани, однако в больнице города коек для пациентов оказалось недостаточно.

Тогда мэр города Александр Цебрий призвал всех паломников проходить обязательное тестирование на коронавирус.

По состоянию на 8 сентября все шестеро больных хасидов находятся на самоизоляции в одном из местных отелей, у всех — легкая форма течения болезни.

Источник: ГУ Госпотребслужбы в Черкасской области