За 100 дней с камерами на дорогах никто не смог оспорить штраф — полиция

Более чем за три месяца работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения ни один гражданин не смог в суде оспорить выписанный штраф.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, суды получили ряд обжалований постановлений о штрафе, которые были выписаны в автоматическом режиме.

Часть из них суды рассмотрели, однако их решение не в пользу владельцев авто, сообщил Билошицкий.

В полиции напомнили, что каждый гражданин имеет право обжаловать штраф, который выписан из-за зафиксированного радаром нарушения ПДД.

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100 дней работы камер автоматической фиксации

Система фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня 2020 года в Киеве и области.

За первые восемь минут работы система зафиксировала 262 факта превышения скорости.

Согласно правилам, за превышение скорости на 20 км/ч придется заплатить штраф 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Фото: МВС