PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

За кого готовы голосовать киевляне на местных выборах 2020 — опрос

Если бы местные выборы 2020 состоялись в ближайшее время, больше всего голосов для прохождения в Киевсовет набрала бы партия УДАР — 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, вдвое меньше поддержка у Европейской солидарности — 14%, на третьем месте Слуга народа — 10,7%.

Принять участие в голосовании на местных выборах в Киеве сейчас готовы 69% опрошенных.

Киевляне, которые определились с партией, больше всего поддерживают:

  • УДАР — 28,6%;
  • Европейская солидарность — 14%;
  • Слуга народа — 10,7%;
  • Победа Пальчевского — 6,9%;
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 6,8%;
  • Голос — 6,5%;
  • Батькивщына — 6,4%;
  • Сила и честь — 5,5%;
  • партия Шария — 3,8%.

Тех, кто не определился — около 13%. Поддержка других партий — ниже 3%.

За кого готові голосувати кияни на місцевих виборах 2020

Фото: Рейтинг

Читайте: Кто пойдет на местные выборы и шансы сменить мэров крупных городов

Жителей столицы также просили оценить деятельность нынешнего городского председателя Виталия Кличко. Большинство респондентов (60%) удовлетворены, 37% — не удовлетворены.

Кроме того, 59% опрошенных киевлян считают, что ситуация в городе при Кличко на посту мэра, скорее, улучшилась. Еще 26% – что она не изменилась, а 13% — что ухудшилась.

На отлично оценили борьбу Кличко с коронавирусом две трети опрошенных, плохо и очень плохо — 27%, еще 8% затруднились ответить.

  • Як кияни оцінили діяльність Кличка
  • Як кияни оцінили діяльність Кличка
  • Як кияни оцінили діяльність Кличка
  • Як кияни оцінили діяльність Кличка
  • Як кияни оцінили діяльність Кличка
  • Як кияни оцінили діяльність Кличка
За кого готовы голосовать киевляне на местных выборах 2020 — опрос / 3 фотографии

Социологическая группа Рейтинг провела исследование с 31 августа до 1 сентября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров.

Опрос проводился среди 1 200 жителей Киева в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,8%.

Местные выборы 2020

В Украине 25 октября пройдут местные выборы 2020. Выбирать будут мэров городов, депутатов районных и сельских советов.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Джерело: Рейтинг

Фото: Рейтинг

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка