Если бы местные выборы 2020 состоялись в ближайшее время, больше всего голосов для прохождения в Киевсовет набрала бы партия УДАР — 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, вдвое меньше поддержка у Европейской солидарности — 14%, на третьем месте Слуга народа — 10,7%.

Принять участие в голосовании на местных выборах в Киеве сейчас готовы 69% опрошенных.

Киевляне, которые определились с партией, больше всего поддерживают:

УДАР — 28,6%;

Европейская солидарность — 14%;

Слуга народа — 10,7%;

Победа Пальчевского — 6,9%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 6,8%;

Голос — 6,5%;

Батькивщына — 6,4%;

Сила и честь — 5,5%;

партия Шария — 3,8%.

Тех, кто не определился — около 13%. Поддержка других партий — ниже 3%.

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Жителей столицы также просили оценить деятельность нынешнего городского председателя Виталия Кличко. Большинство респондентов (60%) удовлетворены, 37% — не удовлетворены.

Кроме того, 59% опрошенных киевлян считают, что ситуация в городе при Кличко на посту мэра, скорее, улучшилась. Еще 26% – что она не изменилась, а 13% — что ухудшилась.

На отлично оценили борьбу Кличко с коронавирусом две трети опрошенных, плохо и очень плохо — 27%, еще 8% затруднились ответить.











За кого готовы голосовать киевляне на местных выборах 2020 — опрос / 3 фотографии

Социологическая группа Рейтинг провела исследование с 31 августа до 1 сентября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров.

Опрос проводился среди 1 200 жителей Киева в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,8%.

Местные выборы 2020

В Украине 25 октября пройдут местные выборы 2020. Выбирать будут мэров городов, депутатов районных и сельских советов.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Джерело: Рейтинг

Фото: Рейтинг