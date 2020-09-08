Если бы местные выборы 2020 состоялись в ближайшее время, больше всего голосов для прохождения в Киевсовет набрала бы партия УДАР — 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.
По данным опроса социологической группы Рейтинг, вдвое меньше поддержка у Европейской солидарности — 14%, на третьем месте Слуга народа — 10,7%.
Принять участие в голосовании на местных выборах в Киеве сейчас готовы 69% опрошенных.
Киевляне, которые определились с партией, больше всего поддерживают:
- УДАР — 28,6%;
- Европейская солидарность — 14%;
- Слуга народа — 10,7%;
- Победа Пальчевского — 6,9%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 6,8%;
- Голос — 6,5%;
- Батькивщына — 6,4%;
- Сила и честь — 5,5%;
- партия Шария — 3,8%.
Тех, кто не определился — около 13%. Поддержка других партий — ниже 3%.
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Жителей столицы также просили оценить деятельность нынешнего городского председателя Виталия Кличко. Большинство респондентов (60%) удовлетворены, 37% — не удовлетворены.
Кроме того, 59% опрошенных киевлян считают, что ситуация в городе при Кличко на посту мэра, скорее, улучшилась. Еще 26% – что она не изменилась, а 13% — что ухудшилась.
На отлично оценили борьбу Кличко с коронавирусом две трети опрошенных, плохо и очень плохо — 27%, еще 8% затруднились ответить.
Социологическая группа Рейтинг провела исследование с 31 августа до 1 сентября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров.
Опрос проводился среди 1 200 жителей Киева в возрасте от 18 лет.
Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,8%.
Местные выборы 2020
В Украине 25 октября пройдут местные выборы 2020. Выбирать будут мэров городов, депутатов районных и сельских советов.
Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
Джерело: Рейтинг
Фото: Рейтинг