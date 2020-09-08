Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине не снижается. По состоянию на 8 сентября в лабораториях подтвердили 2 411 новых случаев Covid-19.

В целом с начала эпидемии инфекцией заразились 140 479 украинцев.

Из них на последние сутки умерло 57 больных, при этом выздоровели 940 человек.

Однако количество госпитализированных, по данным Минздрава, приближается к 8 тыс., что вдвое больше по сравнению с июлем.

В связи с этим медицинскую систему готовят к увеличению числа пациентов с коронавирусом.

Рекордное количество новых больных зафиксировано в Киеве (235), немного меньше в Харьковской (230) и Одесской областях (196).

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Напряженная ситуация в Вооруженных силах Украины, где сейчас болеют 624 человека, а за день подтверждено 27 новых случаев заболевания.

За время пандемии умерли шесть военнослужащих, а выздоровели 1 347.

Есть случаи заболевания и среди чиновников. Сегодня депутат Киевсовета Михаил Будилов подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус, но, кроме потери обоняния и вкуса, никаких других симптомов пока нет.

Заболел также мэр Подгороднего Днепропетровской области Андрей Горб. Ему дважды делали тест. Первый – 29 августа, но результат был отрицательный, несмотря на характерные симптомы. А второй – на выходных 4-5 сентября. Он подтвердил наличие вируса. Сейчас Горб находится в больнице.

Коронавирус в Украине

7 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 2 174 человек, а в целом – у 138 068 украинцев.

В понедельник от осложнений, вызванных, Covid-19, умер 31 человек. При этом выздоровели 379 пациентов.

Вчера в антилидерах также был Киев с 244 новыми случаями заболевания, а также Львовская (186) и Ивано-Франковская области (161).