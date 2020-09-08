Встреча советников глав государств нормандской четверки ожидается 11 сентября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Сумскую область.

— У нас должно быть заседание советников нормандского формата 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений, — сказал он.

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Сама встреча лидеров стран должна состояться сразу после встречи советников.

Подготовка к саммиту

Стороны нормандского формата ведут подготовку к встрече советников президентов Украины, Германии, Франции и России в сентябре.

О проведении в ближайшее время второго нормандского саммита с участием Зеленского стало известно еще в июле.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, после саммита может состояться встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата в этом же месяце.