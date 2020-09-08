Зеленский о нарушении перемирия на Донбассе: Есть вещи не для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия должна придерживаться договоренностей, достигнутых на уровне Трехсторонней контрактной группы.

Так он прокомментировал нарушения режима тишины в Донбассе, который длился 42 дня, во время поездки в Сумскую область.

— Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть — сохранять жизнь наших украинцев, — заявил он.

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Украина инициировала переговоры на уровне министров иностранных дел, чтобы оккупанты прекратили обстрелы.

Нарушение перемирия на Донбассе

6 сентября боевики дважды обстреляли позиции ВСУ. От пули снайпера погиб боец ​​14-й механизированной бригады 50-летний Тарас Кубийович.

Боевики открыли огонь вблизи Причепиловка Луганской области.

В этот день экстренно собралась совещание участников украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.