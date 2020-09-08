Зеленский рассказал, куда тратятся средства с коронавирусного фонда

Проблемы с финансированием мер по борьбе с коронавирусом в Украине существуют, но они контролируемы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— Ежемесячно мы тратим миллиарды из Covid-фонда на поддержку людей: пенсионеров, людей, которые не получают заработную плату. Государственные предприятия на время карантина также получают заработную плату, — добавил Зеленский.

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Он также отметил, что более проблемным является быстрое заполнение мест в больницах, однако это не столь критично, как было в большинстве стран ЕС.

— Сейчас мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных — тех, которых уже доставляют в больницу. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, ИВЛ — там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы.

По словам президента, последствия легкомысленного отношения людей к пандемии коронавируса “будет исправлять вся страна”.

Чего ожидать от пандемии коронавируса в Украине

Пандемия коронавируса началась в марте, и сейчас ряд мощных научно-исследовательских центров работает над винайенням вакцины.

Между тем в Украине продолжается карантин, однако многие граждане откровенно избегают соблюдения рекомендаций Минздрава по защите от Covid-19.

Факты ICTV разобрались, когда и как может измениться ситуация с коронавирусом в Украине уже осенью.

По предварительным оценкам экспертов, в общем заболеет 70% населения, 20% — попадут в больницу.