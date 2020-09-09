Коронавирус в Украине 9 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на утро среды зафиксирован 2 551 новый случай Covid-19, при этом 1 157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших умерли.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 979 человек, выздоровели — 64 703 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Львовской (196), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (151) и Черновицкой (150) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 054 подозрения на заболевание Covid-19.

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Статистика прошлых суток

Днем ранее, 8 сентября, сообщалось о 2 411 новых случаях заболевания Covid-19, 7 сентября было 2 174 заболевших, 6 сентября — 2 107 новых инфицированных Covid-19, 5 сентября был зафиксирован рекорд заболеваемости — 2 836 новых инфицированных за сутки.