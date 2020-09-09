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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар снова подорожал: курс валют на 9 сентября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне.

На 9 сентября НБУ установил курс 27,80 грн/1$ — по сравнению с предыдущим днем стоимость выросла на 5 копеек.

Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 9 сентября, зафиксировалось на 32,79 грн/1€.

ЧитайтеКризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Курс валют в Украине от НБУ на 09.09:

  • $ 1 — 27,80 грн;
  • € 1 — 32,79 грн;
  • 1 польский злотый — 7,38 грн;
  • 10 российских рублей — 3,64 грн.

Курс валют НБУ на 9 сентября 2020 в Украине

Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Стоимость $ будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.

Готовясь к коронавирусному кризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.

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