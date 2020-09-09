Курс валют НБУ на 9 сентября 2020 в Украине

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне.
На 9 сентября НБУ установил курс 27,80 грн/1$ — по сравнению с предыдущим днем стоимость выросла на 5 копеек.
Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 9 сентября, зафиксировалось на 32,79 грн/1€.
Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом
Курс валют в Украине от НБУ на 09.09:
- $ 1 — 27,80 грн;
- € 1 — 32,79 грн;
- 1 польский злотый — 7,38 грн;
- 10 российских рублей — 3,64 грн.
Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.
Стоимость $ будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.
Готовясь к коронавирусному кризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.