Медицинским работникам с сентября увеличат доплату в среднем на 3,5 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

— Непосредственно врачам в среднем доплата будет увеличена на 3,5 тыс. грн, — сказал Шмыгаль.

Читайте: С 1 сентября выросла минимальная пенсия — сколько будут платить

Он напомнил, что Кабинет министров на внеочередном заседании правительства 7 сентября принял постановление, которым регулируется этот вопрос.

Несколько дней назад министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Кабмин принял постановление, регулирующее механизм доплаты врачам на общую сумму 5,95 млрд.

Теперь больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября получить доплату.

Кроме этого, утвердили и список специализированных организаций, через которые закупаются определенные лекарственные средства.