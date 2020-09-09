PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Две трети украинцев не верят в изменения после местных выборов 2020 – опрос

56% украинцев считают, что после местных выборов 2020 ситуация в регионах не изменится, о чем свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг, проведенного с 29 августа по 3 сентября.

Еще около трети респондентов, или 27%, надеются на улучшения.

Только 8% участников опроса ожидают ухудшения и 9% не смогли ответить.

Читайте: Кто пойдет на местные выборы и шансы сменить мэров крупных городов

При этом 59% выразили готовность участвовать в голосовании 25 октября, еще 19% украинцев оценили шансы на участие 50 на 50, 7% — что, возможно, придут.

Сомневаются в том, что придут на избирательные участки, 14% респондентов.

Місцеві вибори 2020

Фото: Рейтинг

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, больше всего голосов набрала бы партия Слуга народа – 25,7%.

Рейтинг партий среди украинцев, которые определились и готовы голосовать:

  • Слуга народа – 25,7%:
  • Оппозиционная платформа — За жизнь – 16,7%;
  • Европейская солидарность – 15,6%;
  • Батькивщына – 9,4%;
  • Радикальная партия – 6%;
  • Голос – 4,3%;
  • Сила и честь – 4%;
  • Партия Шария – 3,5%.

При этом около 14% опрошенных еще не определились.

Рейтинг партій

Фото: Рейтинг

Социологическая группа Рейтинг провела опрос 29 августа — 3 сентября 2020 методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) во всех областях Украины среди населения в возрасте от 18 лет, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

Опрошено 10 тыс. респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 1%.

Предыдущий опрос Рейтинга относительно поддержки тех или иных партий, но уже на местных выборах 2020, также свидетельствует о том, что первая четверка неизменна.

Источник: Рейтинг

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка