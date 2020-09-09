Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

Правительство внесло изменения въезда в Украину иностранцев. Они касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Нормы прописаны в постановлении №641, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

— Абзац, в котором идет речь о лицах, имеющих родственные связи с гражданами Украины, указано, что к исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины. В то же время обращаем внимание, что, согласно законодательству, правовой статус ребенок имеет только после достижения им совершеннолетия, — говорится в сообщении.

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Также отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись территории украинского государства транзитом.

Также детализированы и вопрос, если лица направляются в Украину на учебу. Абзац дополнен, что это должны быть высшие учебные заведения.

Закрытие границ для иностранцев

Украина закрыла границы для иностранцев через Сovid-19 с 29 августа по 28 сентября.

Однако есть категории иностранных граждан, которые смогут попасть в Украину.

Украина разрешит въезд иностранных граждан на территорию страны, если в течение двух недель будет наблюдаться спад заболеваемости Covid-19.