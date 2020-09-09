Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 9 сентября в Киеве обнаружили еще 310 больных Covid-19. Четыре человека умерли.
В общем коронавирус унес жизни 250 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 15 821.
Заболели:
- 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет;
- 8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет.
Заболели также 13 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 43 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. В общем коронавирус победили 4 910 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 53, Подольском — 42, Деснянском — 40 случаев.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.