Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 9 сентября в Киеве обнаружили еще 310 больных Covid-19. Четыре человека умерли.

В общем коронавирус унес жизни 250 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 15 821.

Заболели:

167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет;

8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет.

Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. В общем коронавирус победили 4 910 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 53, Подольском — 42, Деснянском — 40 случаев.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: