В Киевской области в 19 школах и четырех детских садах выявили случаи коронавируса. Болеют как ученики, так и учителя.
Всего на дистанционную работу полностью перевели восемь школ:
- Васильковские школы №1 и №2;
- Ирпенская школа №1;
- Застугнянская школа;
- Светанковское учебно-воспитательное объединение;
- Хоцковская школа;
- Пищикивская школа;
- Сезенковский учебно-воспитательный комплекс.
Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение перевели 12 классов — 2 405 учащихся и учителей.
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Кроме этого, на карантин также закрыты четыре детских сада: два в Переяславе, один в Белой Церкви и еще один в с. Плесецкое Васильковского района.
Во всех заведениях, где обнаружили коронавирус, провели полную дезинфекцию помещений.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 551 новый случай Covid-19, в то же время 1157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших скончались.
Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (310), Харьковской (291), Львовской (196), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (151) и Черновицкой (150) областях.
Источник: Киевская ОГА