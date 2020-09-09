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Факты / Украина

На Киевщине Covid-19 обнаружили в 19 школах и 4 детских садах

В Киевской области в 19 школах и четырех детских садах выявили случаи коронавируса. Болеют как ученики, так и учителя.

Всего на дистанционную работу полностью перевели восемь школ:

  • Васильковские школы №1 и №2;
  • Ирпенская школа №1;
  • Застугнянская школа;
  • Светанковское учебно-воспитательное объединение;
  • Хоцковская школа;
  • Пищикивская школа;
  • Сезенковский учебно-воспитательный комплекс.

Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение перевели 12 классов — 2 405 учащихся и учителей.

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Кроме этого, на карантин также закрыты четыре детских сада: два в Переяславе, один в Белой Церкви и еще один в с. Плесецкое Васильковского района.

Во всех заведениях, где обнаружили коронавирус, провели полную дезинфекцию помещений.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 551 новый случай Covid-19, в то же время 1157 человек выздоровели, 45 ранее заболевших скончались.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (310), Харьковской (291), Львовской (196), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (151) и Черновицкой (150) областях.

Источник: Киевская ОГА

Фото: Dreamstime

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