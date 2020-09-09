Бывший политзаключенный Владимир Балух находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщила народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

По ее словам, Балух находится на аппарате искусственной вентиляции легких и без сознания.

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— К сожалению, пока такая неутешительная информация, — написала она.

Избиение Балуха

8 сентября бывший российский политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что был избит Владимир Балух.

Полиция начала уголовное дело. Также была найдена сумка с его вещами и установлены люди, с которыми он общался.

Сенцов написал, что у Балуха сломана рука и ключица, но угрозы жизни нет.