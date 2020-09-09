Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На ИВЛ и без сознания: что известно о состоянии Балуха

Бывший политзаключенный Владимир Балух находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщила народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

По ее словам, Балух находится на аппарате искусственной вентиляции легких и без сознания.

ЧитайтеБыл конфликт с русскоязычной компанией — детали избиения Балуха

— К сожалению, пока такая неутешительная информация, — написала она.

Избиение Балуха

8 сентября бывший российский политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что был избит Владимир Балух.

Полиция начала уголовное дело. Также была найдена сумка с его вещами и установлены люди, с которыми он общался.

Сенцов написал, что у Балуха сломана рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка