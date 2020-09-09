Карантин в Украине — главные новости 9 сентября 2020

Количество больных коронавирусом в Украине уже превысило 143 тыс. и составляет 143 030 инфицированных, за минувшие сутки заболел еще 2 551 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 979 больных, побороли коронавирус 64 703 пациентов. Кстати, за минувшие сутки выздоровело рекордное количество пациентов — 1 157.

Больше всего человек за сутки заболели в Киеве (310), Харьковской (291), Львовской (196), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (151) и Черновицкой (150) областях.

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Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что количество больных растет, сейчас самая сложная ситуация в Дарницком (2 537 больных), Деснянском (2 040) и Днепровском (1 883) районах.

В больницах находятся 913 больных, из них 23 ребенка и 158 пациентов — в тяжелом состоянии.

В Киевской области случаи коронавируса обнаружили в 19 школах и 4 детских садах. Восемь школ области полностью перевели на дистанционную работу. Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение пошли 12 классов.

Между тем Черновицкий горсовет подает в суд на решение Кабмина, в результате которого город оказался в красной зоне карантина.

И.о. городского головы Черновцов Василий Продан сообщил, что во время сессии Черновицкого городского совета планируют принять решение, чтобы все школы и садики заработали.

Несмотря на попадание Тернополя в красную карантинную зону, школы и детские сады в городе также продолжают работать.

Поэтому полиция проводит рейды и уже составила протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 детсадов.