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Факты / Украина / Политика

Послы ЕС утвердили продление санкций против РФ из-за Украины – журналист

Комитет постоянных представителей ЕС продлил на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года — санкции против России из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщил в среду журналист Рикард Йозвяк.

— Послы ЕС дали зеленый свет на продление санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины, — написал он.

Скоро еще около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в черный список, сообшил журналист.

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Какие санкции ЕС ввел против России

19 июня 2020 года Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России из-за отсутствия прогресса в действиях Москвы по реализации Минских договоренностей.

Кроме экономических санкций, действуют также индивидуальные ограничением и санкции, связанные с аннексией Крыма.

“Крымский пакет” санкций был продлен до 23 июня 2021 года.

Фото: Dreamstime

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