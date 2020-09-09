Тема экологии без научного подхода дает политикам возможности для манипуляций — Дячук

Экологическая тематика без качественных научных исследований дает политикам возможности для манипуляций в предвыборный период, заявил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, кандидат технических наук, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук.

По его мнению, Украина и отдельные территориальные громады не смогут добиться успехов в своем развитии, если не будут опираться на научные исследования хорошего качества в экономической, социальной, инфраструктурной, экологической, управленческой сферах.

— Именно отсутствие объективных профессиональных исследований, расчетов и публичного обсуждения дает широкие возможности как для манипулирования, так и для принятия не самых лучших управленческих решений. Наличие же основательного комплексного анализа проблемы и современных подходов к ее решению, которые открыты для экспертизы — лучший аргумент от манипуляций, — сказал Дячук.

Он отметил, что ученые подходят комплексно к решению той или иной проблемы и не предлагают быстрых и универсальных решений. Они используют методы, которые можно проверить.

— Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники, — пояснил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ.

Читайте: Незадолго до смерти Борис Патон назвал своего преемника

По его словам, политические партии достаточно часто финансируют работы, связанные с социологическими исследованиями. В то время как анализ влияния и способов реализации таких программ никто не финансирует.

Он считает, что настоящие ученые довольно часто входят в ряды экологических движений, где пытаются реализовать свои знания, однако частое их вхождение в политические партии, к сожалению, не характеризуется эффективностью применения их наработок в основе политической деятельности.

— Призываем общество, СМИ, всех неравнодушных тщательно проверять экологическую информацию, отсеивать манипулятивные и лживые сведения до их публикации и распространения, разоблачая манипуляторов, — добавил Дячук.

Напомним, компания Фармак разработала и внедрила образовательный курс Экошкола для 8-11 классов, где расскажут о современных экологических проблемах, проект одобрен Министерством образования и науки.

Источник: uaprom.info