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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Фонде борьбы с Covid-19 не хватает средств для трех программ — Счетная палата

В Фонде борьбы с коронавируса недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ.

В июле правительство распределило все 66 млрд грн фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 млрд грн — использованы, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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Из этих денег:

  • 8,9 млрд грн — выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФЛП и страховые выплаты и материальную помощь медикам;
  • 7,6 млрд грн — на дороги;
  • 2,7 млрд грн — доплаты к зарплате МВД, Минздрава, исполнительной службы и других;
  • 262 млн грн — закупка оборудования и средств индивидуальной защиты.

— За шестью бюджетным программам расходы на 14 млрд грн не осуществлялись. Это 6 млрд грн — доплаты к зарплате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения и 530 млн грн — закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, — заявил Пацкан.

По данным Счетной палаты, недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ:

  • Национальная полиция — доплаты полицейским;
  • Фонд общеобязательного государственного соцстрахования — помощь по частичной безработице;
  • Минсоцполитики — выплата пособий на детей ФЛП.

На доплаты полиции остались 6,5 млн грн при ежемесячной потребности до конца карантина 374 млн грн, объяснил Пацкан.

Фонд борьбы с коронавирусом

Проблемы с финансированием мер по борьбе с коронавирусом в Украине существуют, но они контролируемы, считает президент Владимир Зеленский.

Ежемесячно Украина тратит миллиарды из Covid-фонда в поддержку пенсионеров и людей, которые не получают заработную плату. Государственные предприятия на время карантина также получают заработную плату.

Источник: Счетная Палата

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