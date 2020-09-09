Украина будет поставлять пресную воду в Крым только после деоккупации территории.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

— После того, как крымский полуостров будет деоккупирован, Украина будет рада подавать туда воду, — отметил Игорь Яременко.

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Как отметил заместитель, сейчас населению Крыма хватало бы воды, если бы ее не использовали военные в своих незаконных целях.

— Они (россияне, — Ред.) де-факто забирают воду в простых людей, тех кто проживает на временно оккупированной территории, и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины, — добавил Игорь Яременко.

Ситуация с водой в Крыму

В ООН назвали главного виновника нехватки воды в Крыму.

По словам представителей организации, ответственность за это лежит на РФ.

Именно она должна заботиться о благосостоянии населения на той территории, которую аннексировала.

Источник: Минреинтеграции