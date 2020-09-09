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Факты / Украина / Политика

Участники ТКГ вместе проинспектируют позиции ВСУ возле Горловки

В среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

ОБСЕ подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

— Это факт изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года, — подчеркнул глава СММ ОБСЕ.

Участники группы договорились о совместном инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

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Со своей стороны, украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

— Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами.

С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения, — отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Внеочередное заседание ТКГ

В субботу, 5 сентября, лидер боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что 7 сентября так называемая милиция откроет огонь по украинским укреплением в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки.

Украинская сторона в ответ инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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