В Министерстве финансов рассчитывают, что Украина получит транш от Международного валютного фонда до конца года.

Об этом во время заседания комитета сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, Минфин постоянно контактирует с миссией МВФ, в частности, общается относительно использования средств Фонда борьбы с коронавирусом и относительно законопроектов, которые влияют на доходные и расходные статьи бюджета.

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Также представители министерства и Фонда постоянно обсуждают выполнение требований программы сотрудничества с МВФ.

В июне этого года Украина получила от МВФ $2,1 млрд. В целом Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд на 1,5 года.

Однако деньги на счета должны поступить четырьмя траншами.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс сообщил, что Фонд в сентябре может принять решение о выделении нового транша Украине.

Со своей стороны, глава Национального банка Кирилл Шевченко также надеется, что деньги поступят до конца 2020 года.