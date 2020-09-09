Украинцам разрешат внутренние полеты с е-паспортом в Дії — Кабмин одобрил законопроект

Для полетов по Украине могут разрешить использовать е-паспорта в приложении Дія. Соответствующий законопроект поддержал Кабмин на заседании.

Он предусматривает возможность использования украинцами е-паспорта (ID-карты) или е-паспорта для выезда за границу во время авиарейсов в пределах территории Украины.

Теперь поддержать законопроект должна Верховная Рада.

Читайте: Приложение Дія: безопасно ли хранить данные в кабинете гражданина

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в случае принятия закона во время посадки на внутренние рейсы можно будет предъявить электронную версию паспорта гражданина Украины (ID-карту) или паспорта для выезда за границу.

Весной этого года в приложении Дія также появилась автогражданка к водительским правам и техпаспорту. Благодаря этому для водителей в Дії доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.