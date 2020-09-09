Несмотря на растущую динамику заболеваемости и госпитализации, низкие показатели смертности от COVID-19, опубликованные ВОЗом, доказывают правильность изначального курса, который выбрал МОЗ, заявляет политолог Владимир Воля в своём аккаунте Facebook.

По словам эксперта официальные данные, которые ежедневно публикует ВОЗ, подтверждают, что в Украине рекордно низкий процент смертности от коронавирусной инфекции.

— Официальные данные, которые публикуют каждый день на сайте ВОЗ, говорят о том, что у Украины в рейтинге летальности от коронавируса один из самых низких показателей — 2,1%. Для примера: в США эта цифра составляет 2,99%, Германии — 3,71%, Швейцарии — 4,51%, Швеции — 6,82%, во Франции — 9,33%, Великобритании — 11,86%, — написал Воля.

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По мнению эксперта виновником такой ситуации является Министерство здравоохранения Украины, которое в плане лечения нового вируса справляется даже лучше, чем европейская медицинская система.

— Статистика доказывает, что отечественная система здравоохранения в плане лечения нового вируса справляется даже лучше, чем европейская. То есть мы можем говорить о высокой эффективности национальных протоколов лечения коронавирусной болезни, действенности адаптивного карантина и правильной организации медицинской помощи в стране, — подчеркивает политолог.

Отдельно Воля упомянул, что, ко всему прочему, сейчас МОЗ работает в условиях несоблюдения карантина украинцами, но все же экспертные прогнозы Владимира на осень оптимистические:

— Это хорошее основание для того, чтобы прогнозы на осень становились более оптимистичными. Если просто по-человечески, то это обнадёживает, — отмечает Воля.

А недавно Факты ICTV сообщали, почему эпидемиологи бьют тревогу и будет ли новый локдаун в Украине.