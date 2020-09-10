Деркач в ответ на санкции США обещает “шокирующие факты разоблачения”

Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, против которого 10 сентября США ввели санкции, анонсировал пресс-конференцию о якобы новые расследования коррупции в стране.

Он назвал это местью за его расследование. написал Деркач у себя на Facebook.

— Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей. В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения коррупции, — заявил он.

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Также Деркач намекнул, что, возможно, судиться с Минфином США.

Санкции Минфина США

Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача. Его обвиняют в том, что он долгое время был активным российским агентом, поддерживал связи с российскими спецслужбами.

Также его обвиняют во вмешательстве в попытки подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года.

19 мая Деркач обнародовал аудиозапись, где якобы американский политик Джозеф Байден заставляет экс-президента Украины Петра Порошенко принять нужные ему решения.

Источник: Андрей Деркач