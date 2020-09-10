У главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака обнаружили коронавирус.
Эту информацию в комментарии Фактам ICTV подтвердил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник.
— В течение двух недель Главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции, на данный момент его состояние удовлетворительное, — рассказал он.
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Богдан Сеник также добавил, что главнокомандующий соблюдает все рекомендации Министерства здравоохранения и отправился на изоляцию сразу, как получил положительный тест.
Коронавирус в ВСУ
За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего болеют 643 человека.
Всего за время пандемии выздоровели 1 440 человек, летальных исходов — 6.