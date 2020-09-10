10 сентября в Украине 145 612 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 2 582 человека.

За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 023 человека. За последние сутки зафиксировано 44 летальных случаев.

10 сентября болезнь побороли 1 147 больных, за все время пандемии вылечились 65 877 человек.

Сейчас в Украине 76 712 активных больных Covid-19. По количеству новых случаев 10 сентября антилидером является Харьковская область, где было зафиксировано 339 больных Covid-19.

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К ослаблению карантина пока не готовы Киев и еще 17 областей. В то же время ослабить карантин могут в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Также у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака обнаружили коронавирус.

Высокий уровень заболеваемости фиксируется среди школьников. В Украине на самоизоляцию ушли 145 классов. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, коронавирусом в Украине заболели 9 414 детей. За сутки цифра увеличилась на 178.

В связи с этим МОН обратилось с письмом к руководителям департаментов образования и науки в областях и КГГА, директорам учебных заведений с требованием неуклонного выполнения законодательства.