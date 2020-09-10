На сегодняшний день летальность от коронавируса в Украине составляет 2,1%, то есть с начала с апреля ее удалось снизить на треть, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы снизили эту летальность на 30% по сравнению с началом апреля. Тогда она была на уровне 3%, — уточнил чиновник.

По его словам, на уменьшение смертности прежде всего повлияли все мероприятия в Украине, направленные на борьбу с пандемией, карантин, сознательное отношение каждого украинца к этим ограничениям, а также протоколы лечения Минздрава.

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Кроме того, Степанов отметил, что летальность от коронавируса в Украине — одна из самых низких в мире.

— Например, во Франции летальность от Covid-19 — более 9%, в Великобритании — более 11%, в Германии — около 4%, а в США — почти 3%, — уточнил министр.

Коронавирус в Украине 10 сентября

По состоянию на 10 сентября коронавирусом в Украине заболели еще 2 582 украинца, то есть динамика стабильно негативная.

В общем за время эпидемии коронавирусом заразились 145 612 украинцев.

За сутки умерли 44 пациента, в целом – 3 023, выздоровели за день 1 174 больных (65 877 – с начала пандемии).