Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое уже несколько суток, врачи не дают никаких прогнозов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Европейского солидарности Ирина Геращенко.

— От лечащих врачей В.Балух, которые с нами на постоянном контакте: Состояние стабильно тяжелое … Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает, — написала она.

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К слову, 10 сентября партия устраивает возле МВД акцию Кто поднял руку на Балуха.

Нападение на Балуха

8 сентября ночью избили экс-заключенного Кремля Владимира Балуха. Политзаключенный уже несколько дней находится в тяжелом состоянии.

Полиция начала уголовное дело по факту причинения телесных повреждений экс-узнику Кремля.

Правоохранители нашли сумку с вещами Балуха и установили людей, с которым общался бывший политзаключенный.