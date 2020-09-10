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Факты / Украина / Общество

Украина готова оказать помощь белорусам – Кулеба

Украина готова оказать помощь и поддержку гражданам Беларуси, которые хотят покинуть страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также он отметил, что Украина не допустит руководству Беларуси использовать себя для провокаций.

По словам Кулебы, белорусы могут свободно въезжать в Украину по гуманитарным соображениям.

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Министр иностранных дел заявил, что любые сравнения ситуации в Беларуси с Украиной некорректны, а Киев будет придерживаться позиции ЕС в оценке этих событий.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не утихают с 9 августа – в день выборов президента Александра Лукашенко. На них он получил 80,08% голосов.

Часть белорусов вышли на улицы. Первые митинги разогнала милиция. Арестовали тысячи людей, покалечили сотни.

Оппозиция объявила общенациональную забастовку. В ней принимают участие крупные предприятия и заводы.

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