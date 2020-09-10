В Украине 145 классов ушли на самоизоляцию из-за заболевания коронавирусом среди школьников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Начиная с 1 сентября наши дети пошли в школу. И у нас на сегодняшний день есть 145 классов, которые были отправлены на самоизоляцию. 145 из 199 704 классов по стране. Они были отправлены, соответственно, по рекомендациям врачей, эпидемиологов во время эпидрасследования, — сказал он.

Министр добавил, что коронавирусом в Украине заболели 9 414 детей. За сутки цифра увеличилась на 178.

МОН предупредило директоров школ об ответственности

МОН обратилось с письмом к руководителям департаментов образования и науки в областях и КГГА, директорам учебных заведений с требованием неуклонного выполнения законодательства.

В письме отмечается, что директора учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность.