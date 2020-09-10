В Украине хотят штрафовать за неубранные экскременты животных

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает штрафование владельцев животных за то, что они не убирать за ними.

Проект закона №3797 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе был внесен 28 народными депутатами.

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Согласно законопроекту, штрафы будут налагаться на владельцев, если они не будут убирать экскрементов животных:

в зданиях общего пользования;

на спортивных и детских площадках;

на остановках общественного транспорта;

на тротуарах;

в зонах отдыха;

в подземных переходах.

В случае нарушения будет налагаться штраф в размере от 170 до 340 грн. Если в течение года владелец нарушит закон еще раз, или же нарушение причинит вред здоровью человека или его имуществу — штраф составит 3,4 — 5,1 тыс. грн.

Кроме этого, в законопроекте предусматривается наказание за нарушение в отношении животных и растений при регистрации, содержания и продажи — от 510 до 1 тыс. грн с конфискацией объектов животного и растительного мира.

Законопроект про штрафування за неприбирання екскрементів тварин

Как взять животное из приюта

Перед тем как взять животное из приюта нужно знать все правила приобретения таких домашних любимцев и рассчитать свои возможности.

Нужно знать, что домашних животных из приютов отдают только будущим владельцам, на подарок взять животное не получится. Кроме этого, с таким учреждением заключают договор о бережном отношении к коту или собаке и могут устраивать проверки.

Также волонтеры из приютов могут просить присылать определенное время фото животного, чтобы убедиться в состоянии самого любимца и условиях, в которых он проживает.