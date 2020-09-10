В Украине стартует программа Национальных круглых столов

С 10 сентября по 3 декабря в Украине состоятся круглые столы.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Культура — это не только искусство. Это все, что вокруг, поэтому она должна объединять, — заявил министр.

По словам идеолога Олеся Дония, для того чтобы противостоять российской агрессии, нация должна быть объединенной.

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Именно поэтому Министерство культуры и информационной политики организует Национальные круглые столы, которые пройдут в следующих городах:

Киев — 10 сентября, Культура диалога

Одесса — 24 сентября, История;

Харьков — 12 октября, Язык;

Черновцы — 26 октября, Счастье, как цель;

Кривой Рог — 9 ноября, Экология;

Острог — 19 ноября, Вера, религия;

Полтава — 3 декабря, Искусство.

Круглый стол в Украине проходит публично, когда участники высказываются в определенном порядке, обсуждая или освещая определенные вопросы.

Миллиард грн на культуру

По словам Александра Ткаченко, 1 млрд грн, который Кабмин выделил для сферы культуры и креативных индустрий — это недостаточное финансирование.

Также Ткаченко назвал приоритетные отрасли культуры, на которые в первую очередь выделят средства.