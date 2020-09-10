В Украине стартует программа Национальных круглых столов

С 10 сентября по 3 декабря в Украине состоятся круглые столы.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
— Культура — это не только искусство. Это все, что вокруг, поэтому она должна объединять, — заявил министр.
По словам идеолога Олеся Дония, для того чтобы противостоять российской агрессии, нация должна быть объединенной.
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Именно поэтому Министерство культуры и информационной политики организует Национальные круглые столы, которые пройдут в следующих городах:
- Киев — 10 сентября, Культура диалога
- Одесса — 24 сентября, История;
- Харьков — 12 октября, Язык;
- Черновцы — 26 октября, Счастье, как цель;
- Кривой Рог — 9 ноября, Экология;
- Острог — 19 ноября, Вера, религия;
- Полтава — 3 декабря, Искусство.
Круглый стол в Украине проходит публично, когда участники высказываются в определенном порядке, обсуждая или освещая определенные вопросы.
Миллиард грн на культуру
По словам Александра Ткаченко, 1 млрд грн, который Кабмин выделил для сферы культуры и креативных индустрий — это недостаточное финансирование.
Также Ткаченко назвал приоритетные отрасли культуры, на которые в первую очередь выделят средства.