На четверг, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,82 грн, что дороже на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро подешевел на 3 копейки, его курс, по состоянию на 10 сентября, составляет 32,76 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.09:

$1 — 27,82 грн;

€1 — 32,76 грн;

1 польский злотый — 7,36 грн;

10 российских рублей — 3,67 грн.

Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким будет курс доллара до конца 2020 года.

Стоимость доллара будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.

Готовясь к коронавирусному кризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.