Коронавирусом в Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, заболели еще 2 582 украинца, а с начала эпидемии – 145 612.
Умерли за время пандемии 3 023 ациентов, из которых 44 – за последние сутки.
При этом выздоровели за день 1 174 больных , а в целом – 65 877.
Сейчас в Украине 76 712 активных больных коронавирусом.
Антилидер сегодня по количеству новых случаев — Харьковская область, где за сутки сделали 339 положительных тестов, на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопильская область (251).
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая обл – 4 606 (+103)
- Волынская обл – 6 092 (+77)
- Днепропетровская обл – 3 012 (+89)
- Донецкая обл – 1 852 (+90)
- Житомирская обл – 3 938 (+59)
- Закарпатская обл – 8 359 (+82)
- Запорожская обл – 2 081 (+40)
- Ивано-Франковская обл – 10 802 (+143)
- Кировоградская обл — 874 (+4)
- г. Киев – 16 119 (+298)
- Киевская обл – 6 554 (+95)
- Львовская обл – 16 452 (+183)
- Луганская обл — 503 (+23)
- Николаевская обл – 1 766 (+52)
- Одесская обл – 8 874 (+47)
- Полтавская обл – 1 069 (+51)
- Ровенская обл – 10 073 (+130)
- Сумская обл – 2 187 (+44)
- Тернопольская обл – 8 075 (+251)
- Харьковская обл – 11 832 (+339)
- Херсонская обл — 558 (+20)
- Хмельницкая обл – 3 497 (+142)
- Черновицкая обл – 11 715 (+134)
- Черкасская обл – 2 177 (+56)
- Черниговская обл – 2 545 (+30).
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как соблюдают самоизоляцию в регионах:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Коронавирус в Украине
По состояню на 9 сентября в Украине зафиксирован 2 551 новый случай Covid-19, а общее количество инфицированных составляло 143 030.
На тот момент еще 1 157 человек выздоровели, а 45 ранее заболевших умерли.