Коронавирусом в Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, заболели еще 2 582 украинца, а с начала эпидемии – 145 612.

Умерли за время пандемии 3 023 ациентов, из которых 44 – за последние сутки.

При этом выздоровели за день 1 174 больных , а в целом – 65 877.

Сейчас в Украине 76 712 активных больных коронавирусом.

Антилидер сегодня по количеству новых случаев — Харьковская область, где за сутки сделали 339 положительных тестов, на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопильская область (251).

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая обл – 4 606 (+103)

Волынская обл – 6 092 (+77)

Днепропетровская обл – 3 012 (+89)

Донецкая обл – 1 852 (+90)

Житомирская обл – 3 938 (+59)

Закарпатская обл – 8 359 (+82)

Запорожская обл – 2 081 (+40)

Ивано-Франковская обл – 10 802 (+143)

Кировоградская обл — 874 (+4)

г. Киев – 16 119 (+298)

Киевская обл – 6 554 (+95)

Львовская обл – 16 452 (+183)

Луганская обл — 503 (+23)

Николаевская обл – 1 766 (+52)

Одесская обл – 8 874 (+47)

Полтавская обл – 1 069 (+51)

Ровенская обл – 10 073 (+130)

Сумская обл – 2 187 (+44)

Тернопольская обл – 8 075 (+251)

Харьковская обл – 11 832 (+339)

Херсонская обл — 558 (+20)

Хмельницкая обл – 3 497 (+142)

Черновицкая обл – 11 715 (+134)

Черкасская обл – 2 177 (+56)

Черниговская обл – 2 545 (+30).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как соблюдают самоизоляцию в регионах:

Львов – 18,32%;

Киев – 17,85%;

Черновцы – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус в Украине

По состояню на 9 сентября в Украине зафиксирован 2 551 новый случай Covid-19, а общее количество инфицированных составляло 143 030.

На тот момент еще 1 157 человек выздоровели, а 45 ранее заболевших умерли.