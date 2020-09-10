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Факты / Украина / Общество

За сутки 2 582: в Украине сохраняется негативная динамика Covid-19

Коронавирусом в Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, заболели еще 2 582 украинца, а с начала эпидемии – 145 612.

Умерли за время пандемии 3 023 ациентов, из которых 44 – за последние сутки.

При этом выздоровели за день 1 174 больных , а в целом – 65 877.

Сейчас в Украине 76 712 активных больных коронавирусом.

Антилидер сегодня по количеству новых случаев — Харьковская область, где за сутки сделали 339 положительных тестов, на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопильская область (251).

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая обл – 4 606 (+103)
  • Волынская обл – 6 092 (+77)
  • Днепропетровская обл – 3 012 (+89)
  • Донецкая обл – 1 852 (+90)
  • Житомирская обл – 3 938 (+59)
  • Закарпатская обл – 8 359 (+82)
  • Запорожская обл – 2 081 (+40)
  • Ивано-Франковская обл – 10 802 (+143)
  • Кировоградская обл — 874 (+4)
  • г. Киев – 16 119 (+298)
  • Киевская обл – 6 554 (+95)
  • Львовская обл – 16 452 (+183)
  • Луганская обл — 503 (+23)
  • Николаевская обл – 1 766 (+52)
  • Одесская обл – 8 874 (+47)
  • Полтавская обл – 1 069 (+51)
  • Ровенская обл – 10 073 (+130)
  • Сумская обл – 2 187 (+44)
  • Тернопольская обл – 8 075 (+251)
  • Харьковская обл – 11 832 (+339)
  • Херсонская обл — 558 (+20)
  • Хмельницкая обл – 3 497 (+142)
  • Черновицкая обл – 11 715 (+134)
  • Черкасская обл – 2 177 (+56)
  • Черниговская обл – 2 545 (+30).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Карта і статистика коронавірусу в Україні 10 вересня

Как соблюдают самоизоляцию в регионах:

  • Львов – 18,32%;
  • Киев – 17,85%;
  • Черновцы – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус в Украине

По состояню на 9 сентября в Украине зафиксирован 2 551 новый случай Covid-19, а общее количество инфицированных составляло 143 030.

На тот момент еще 1 157 человек выздоровели, а 45 ранее заболевших умерли.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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