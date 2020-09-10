Срыв инспектирования позиций вблизи населенного пункта Шумы связан с постоянным изменением запросов российской стороны и не выполнением условий перемирия боевиками. Пока инспекцию проводить не будут.

Такое заявление сделали в Офисе президента.

Накануне проведения инспекции боевики выдвинули ряд требований, которые противоречат друг другу и искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня.

— Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ, что исключительно одноразового инспектирования только одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны, — сообщили в Офисе президента.

В ОП добавили, что украинская сторона добровольно согласилась провести инспектирование, чтобы зафиксировать отсутствие каких-либо нарушений договоренностей.

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Инспекция позиций вблизи Шум из-за обострения на Донбассе должна была состояться в 14.00.

Внеочередное заседание ТКГ

В среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Участники группы договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.