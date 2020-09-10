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Факты / Украина

Зимы в Украине, как десять лет назад, уже не будет — эколог

Снежные зимы, которые можно было наблюдать еще десять лет назад, в Украину не вернутся.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок и добавила, что в будущем Киеву будет присущ степной климат, который сейчас характерен для юга Украины.

— Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, очень оптимистично, — сказала она.

Отсутствие снега и засуха негативно влияют на украинские почвы, которые не получают влагу, из-за чего меняется их структура, рассказала эколог.

— Черноземы у нас деградируют, что приводит к потере плодородия, — сказала Цыганок.

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Погода на сентябрь

Первый месяц осени, по прогнозу синоптиков, будет теплее, чем в прошлые годы.

В сентябре 2020 года погода порадует температурой от +14° до +19°, а в горах — до +12°.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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