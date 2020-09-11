Горсовет Чернигова отменил смешанную систему в школах из-за жалоб родителей

В Чернигове отказались от смешанной системы обучения в школах для учеников 5-11 классов. Ее ввели в городе неделю назад.

С 14 сентября образовательный процесс в школах города возвращается в обычный режим, заявили в Черниговском городском совете.

Ситуация с коронавируса в городе не является критической, что позволило вернуться к обычному режиму обучения.

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— С понедельника статистика пошла на убыль, последние два дня в городе зафиксировано лишь 13 случаев заболевания, — пояснил мэр Владислав Атрошенко.

Также жалобы на смешанную систему писали родители детей.

Закрыли школы из-за коронавируса

11 сентября на карантин закрыли две школы в Оболонском районе Киева. В учителей обнаружили коронавирус, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что по состоянию на 11 сентября в Киеве работают 426 школ из 428.

Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение перевели 12 классов — 2 405 учащихся и учителей.

Источник: Черниговский горсовет