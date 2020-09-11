В Покровске Донецкой области от коронавируса умерла главный врач городской больницы Наталья Кандыбко.

Об этом сообщил Покровский городской совет.

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— Сегодня на 63 году жизни от коронавирусной болезни умерла Наталья Ивановна Кандыбко — главный врач Покровской городской больницы. Покровск потерял высококвалифицированного специалиста и прекрасного человека, — говорится в сообщении.

От Covid-19 умер прокурор

Главный прокурор Хмельницкой области Олег Синишин умер от коронавируса.

31 августа Синишина госпитализировали с подтвержденным диагнозом Covid-19, а 5 сентября он умер.

У прокурора обнаружили сопутствующие заболевания, которые осложнили течение болезни.

Олегу Синишину было 43 года. Он несколько дней не дожил до своего 44-летия (21 сентября).

Источник: Покровский городской совет