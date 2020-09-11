PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Отопительный сезон 2020-2021: Украина имеет рекордные запасы топлива

Украина имеет рекордные запасы топлива перед новым отопительным сезоном.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Украина перед включением тепла заготовила 3 ​​млн тонн угля, что почти в три раза больше, чем в прошлом и позапрошлом годах, сообщила Буславец.

Также в украинские газохранилища закачали 26 млрд куб. м. газа.

В то же время Буславец не сообщила, какими будут тарифы на тепло во время отопительного сезона, сославшись на то, что министерство не устанавливает цены.

Читайте: Газ для населения в октябре подорожает — Шмыгаль назвал новую цену

Рост цен на газ с 1 сентября

В августе Нафтогаз анонсировал повышение цен на газ для населения в тарифах Месячный и Годовой.

В тарифе Месячный газ подорожает на 45,2% до 4,7 грн за куб. м.

В тарифе Годовой цена на голубое топливо вырастет до 5,24 грн за куб. м. во второй половине сентября (с 16 по 30 число).

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка