Отопительный сезон 2020-2021: Украина имеет рекордные запасы топлива

Украина имеет рекордные запасы топлива перед новым отопительным сезоном.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Украина перед включением тепла заготовила 3 ​​млн тонн угля, что почти в три раза больше, чем в прошлом и позапрошлом годах, сообщила Буславец.

Также в украинские газохранилища закачали 26 млрд куб. м. газа.

В то же время Буславец не сообщила, какими будут тарифы на тепло во время отопительного сезона, сославшись на то, что министерство не устанавливает цены.

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Рост цен на газ с 1 сентября

В августе Нафтогаз анонсировал повышение цен на газ для населения в тарифах Месячный и Годовой.

В тарифе Месячный газ подорожает на 45,2% до 4,7 грн за куб. м.

В тарифе Годовой цена на голубое топливо вырастет до 5,24 грн за куб. м. во второй половине сентября (с 16 по 30 число).