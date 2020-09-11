Карантин в Украине — главные новости 11 сентября 2020

11 сентября в Украине зафиксировали очередной антирекорд суточного прироста новых больных коронавирусом. Эпидситуация в стране постоянно ухудшается, из-за чего правительство перераспределило карантинные зоны, в красные и оранжевые попало больше регионов, в том числе и Киев.

По состоянию на пятницу в Украине подтвердили 148 756 случаев Covid-19, за сутки — 3 144 новых.

Самая сложная эпидситуация — во Львовской (16 626 случаев), Харьковской (12 112 случаев) и Черновицкой (11 847 случаев) областях.

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Антилидером среди городов продолжает быть Киев — 16 523 подтвержденных и 404 новых случаев Covid-19.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране правительство перераспределило карантинные зоны. Красная пополнилась рядом населенных пунктов Западной Украины, а также Черниговской и Харьковской областей. Гораздо больше сел и городов попали в оранжевую зону, среди них — и столица.

Новое перераспределение начнет действовать с 14 сентября, с понедельника в Киеве ограничат работу развлекательных заведений ночью, работу спортзалов и запретят плановые госпитализации в больницы.

Кроме того, Минздрав обновил список стран, которые относятся к красной и зеленой зонам.

По обновленным данным, в зеленую зону входят РФ, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет, в красной зоне — США, Франция, Израиль, Молдова, Испания Черногория и Хорватия.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 11 сентября, в стране за время пандемии 3 076 человек умерли от вируса, за сутки — 53 летальных случая.

В то же время выздороветь удалось 65 877 пациентам, за сутки — 1 128 людям.

В Украине женщины чаще болеют коронавирусом, чем мужчины.