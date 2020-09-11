Курсантки, которых сбил майор медицинской службы Владимир Холодный в состоянии алкогольного опьянения, отказались от компенсации.

Об этом девушки рассказали на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя.

— Семья майора предлагает нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть его семья не должна нести это бремя, — отметила одна из пострадавших Александра Гуй.

Еще одна пострадавшая Галина Николин добавила, что родные военнослужащего не виноваты в том, что он натворил, поэтому не должны нести это бремя.

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— Я понимаю, что все будет хорошо, потому что А как иначе?. Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения — будем киборгами. Вот и все, — отметила пострадавшая Татьяна Николаева, которой ампутировали ногу.

25 августа на улице Зоологической в Киеве пьяный майор за рулем Toyota наехал на трех курсанток, которые приехали в ВУЗ забрать форму.

Все девушки получили переломы конечностей и были доставлены в больницу.

В крови военного, который в Киеве переехал трех курсанток, нашли 2,9 промилле алкоголя.

Майора ВСУ Шевченковский райсуд Киева отправил за решетку. Срок меры пресечения в виде содержания под стражей военная прокуратура Центрального региона не уточняет.